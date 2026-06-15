Rimini, cinese con passaporto coreano falso arrestato dalla Polizia di frontiera aerea

RIMINI. Sabato 13 giugno, un uomo di nazionalità cinese ha tentato di imbarcarsi presso l’Aeroporto “Fellini” di Rimini su un volo diretto a Londra, utilizzando un passaporto coreano contraffatto ma è stato scoperto dagli esperti della Polizia di Frontiera Aerea di Rimini ed arrestato.

Protagonista della vicenda un 36enne che, durante i controlli di sicurezza effettuati presso lo scalo riminese, ha esibito un passaporto apparentemente rilasciato dalle autorità della Corea del Sud. Gli Agenti di Polizia specializzati nel controllo del falso documentale hanno però rilevato alcune anomalie negli elementi di sicurezza del passaporto.

Gli approfondimenti tecnici eseguiti negli uffici della Polizia di Frontiera hanno consentito di accertare che il passaporto esibito era falso. L’uomo è stato identificato come cittadino della Repubblica Popolare Cinese, privo di un valido titolo per l’espatrio verso il Regno Unito e clandestino sul territorio nazionale.

Il passeggero è stato quindi arrestato con l’accusa di possesso e utilizzo di documento di identificazione valido per l’espatrio contraffatto, mentre il passaporto è stato sequestrato. L’arrestato, su disposizione del P.M. di turno, questa mattina è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Rimini per la celebrazione del processo con il giudizio direttissimo. A seguito della convalida dell’arresto, l’imputato è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della locale Questura, per l’emissione del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la provenienza del documento falso e l’eventuale coinvolgimento di organizzazioni specializzate nella produzione e nel traffico di documenti contraffatti. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e alla falsificazione documentale svolte quotidianamente dalla Polizia di Frontiera di Rimini, con particolare attenzione alle rotte internazionali maggiormente interessate dai fenomeni migratori.