Rimini, ciclista con le gambe incastrate sotto il bus, liberato dai Vigili del Fuoco VIDEO GALLERY

Cade con la bici e finisce con le gambe incastrate sotto un bus. Una bruttissima avventura per un ciclista nel primo pomeriggio di oggi a Rimini. L’incidente verso le 14.20 in via Flaminia in uscita dalla rotonda delle Forze Armate. Un autobus Start Romagna procedeva in in direzione centro storico quando per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale ha urtato un ciclista sulla sua destra. L’uomo è caduto e sia la bici che le sue gambe sono rimasti incastrate sotto al mezzo, poco prima delle ruote posteriori. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno alzato il bus liberando l’uomo, poi trasportato in ambulanza in ospedale. Fortunatamente il ciclista non appare in pericolo di vita: dall’ospedale di Rimini è poi stato trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena. Pesantissime le ripercussioni sul traffico.