Un pitbull e un dogo argentino liberi, senza guinzaglio né museruola, si erano avventati contro un ciclista che stava percorrendo la pista lungo il Marecchia, ferendolo. Per quell’aggressione, avvenuta nel marzo 2025 nei pressi del campo nomadi di via Islanda, sono finite a processo due donne: una 27enne, proprietaria del dogo, e una 75enne, a cui era intestato il pitbull. Per entrambe è iniziato il dibattimento davanti al giudice di pace, nel processo che le vede accusate di lesioni personali colpose. L’udienza prevista ieri, però, non si è tenuta a causa dell’astensione degli avvocati penalisti. Il procedimento è stato quindi rinviato a una nuova data. Le due imputate, entrambe residenti nel campo nomadi, dovranno ora comparire davanti al giudice per chiarire le rispettive posizioni e ricostruire quanto accaduto quel pomeriggio.

Quel giorno un 55enne di Savignano stava pedalando lungo la ciclabile quando si era ritrovato davanti i due animali. I cani, lasciati liberi e privi delle necessarie misure di sicurezza, lo avevano aggredito, azzannandolo al polpaccio sinistro. Dolorante e ferito, l’uomo era riuscito a raggiungere il pronto soccorso, dove i medici lo avevano medicato prima di dimetterlo con una prognosi di sette giorni. Dopo l’episodio, il ciclista aveva deciso di sporgere denuncia. Le indagini avevano permesso ai carabinieri di risalire alle proprietarie dei due animali. In seguito all’aggressione era inoltre scattata un’ordinanza urgente del sindaco, che aveva disposto il trasferimento dei due cani in un canile.