Un pitbull e un dogo argentino liberi, senza guinzaglio né museruola, si erano avventati contro un ciclista che stava percorrendo la pista lungo il Marecchia, ferendolo. Per quell’aggressione, avvenuta nel marzo 2025 nei pressi del campo nomadi di via Islanda, sono finite a processo due donne: una 27enne, proprietaria del dogo, e una 75enne, a cui era intestato il pitbull. Per entrambe è iniziato il dibattimento davanti al giudice di pace, nel processo che le vede accusate di lesioni personali colpose. L’udienza prevista ieri, però, non si è tenuta a causa dell’astensione degli avvocati penalisti. Il procedimento è stato quindi rinviato a una nuova data. Le due imputate, entrambe residenti nel campo nomadi, dovranno ora comparire davanti al giudice per chiarire le rispettive posizioni e ricostruire quanto accaduto quel pomeriggio.