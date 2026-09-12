Rimini, ciak si gira con Paltrinieri ad AquaRimini: si chiudono le riprese del format Sky “Teo Trials”

Rimini
  • 12 settembre 2026
Rimini, ciak si gira con Paltrinieri ad AquaRimini: si chiudono le riprese del format Sky “Teo Trials”

Si sono concluse oggi ad AquaRimini, la nuova piscina comunale della città, le riprese della prima stagione di “Teo Trials”, il nuovo format televisivo promosso dall’Assessorato allo Sport dell’Emilia-Romagna che andrà in onda sulle reti Sky dal prossimo 25 settembre. L’ultimo ciak ha visto protagonista l’olimpionico Gregorio Paltrinieri, che ha sfidato in vasca e sul campo da basket l’ex capitano della Nazionale di pallacanestro Matteo Soragna.

Il programma, ideato dallo stesso Soragna insieme a Raffaele Ferraro e Marco Gianstefani e prodotto da CMA, racconta in ogni episodio il confronto tra l’ex cestista e un grande nome dello sport italiano. Tra gli ospiti della serie figurano la tennista Elisabetta Cocciaretto, il pilota Matteo Cressoni, la pallavolista Monica De Gennaro e il tiratore Federico Nilo Maldini. Ogni puntata si sviluppa tra approfondimento tecnico, allenamenti e sfide incrociate, compresa la “Teo Challenge” finale a tema basket.

Le riprese, iniziate a luglio all’Autodromo di Imola, hanno attraversato le principali strutture sportive della regione toccando Bologna, Ferrara, Cesena, Cattolica e infine Rimini. L’iniziativa rappresenta un’importante vetrina per l’impiantistica del territorio, come evidenziato dall’Assessora Regionale allo Sport Roberta Frisoni, sottolineando il valore della pratica sportiva e degli investimenti regionali dedicati alla rigenerazione degli spazi e alla promozione turistica.

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