Rimini, chiusura di Metro: nuovo presidio dei sindacati giovedì 31 ottobre

“Non molliamo di un centiMetro”. Con uno slogan che richiama il nome dell’azienda, i sindacati annunciano per giovedì prossimo 31 ottobre, dalle 10 alle 12, un nuovo presidio di protesta davanti al punto vendita Metro di Rimini, la cui chiusura è stata fissata dalla proprietà al 31 dicembre. La manifestazione coinciderà con la proclamazione di un ulteriore pacchetto di ore di sciopero per l’intero turno lavorativo.

A rischio, ricordano Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, insieme alla Rsu aziendale, ci sono oltre 40 dipendenti tra diretti e indiretti. “La specificità del territorio riminese, particolarmente vocato al turismo- sottolineano le parti sociali- non può non vedere un impegno di Metro per mantenere nella nostra provincia lo storico punto vendita aperto più di 20 anni fa”. Da qui l’invito ai cittadini, ai clienti Metro e alle forze sociali ad unirsi alla protesta.