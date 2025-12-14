Rimini. Chiude dopo 80 anni il salone di via Bertola “Ebe new hair style”

Dopo quasi 80 anni di storia, Ebe new hair style, lo storico salone di parrucchieri di via Bertola, chiuderà i battenti. Non è stata la concorrenza, né la mancanza di guadagno a convincere Angelica Martinini a ritirarsi: «È la stanchezza, l’età avanzata di mamma Ebe - fondatrice del negozio -, che ha 95 anni, e la consapevolezza che è giunto il momento di chiudere un capitolo così lungo e intenso» spiega. «Ho deciso di andare in pensione a giugno e lavorerò fino al 31 dicembre - racconta -. Il salone è stato una miniera d’oro, non ci sono mai mancati i guadagni, ma è arrivata l’ora di metterci un punto. È stata una decisione sofferta, lasciare un luogo che è stato la mia vita e quella di mia mamma. Qui ci abbiamo messo cuore, tempo, sorrisi, lacrime e tanta passione».