Rimini. Chiude dopo 80 anni il salone di via Bertola “Ebe new hair style”

Dopo quasi 80 anni di storia, Ebe new hair style , lo storico salone di parrucchieri di via Bertola, chiuderà i battenti. Non è stata la concorrenza, né la mancanza di guadagno a convincere Angelica Martinini a ritirarsi: «È la stanchezza, l’età avanzata di mamma Ebe - fondatrice del negozio -, che ha 95 anni, e la consapevolezza che è giunto il momento di chiudere un capitolo così lungo e intenso» spiega. «Ho deciso di andare in pensione a giugno e lavorerò fino al 31 dicembre - racconta -. Il salone è stato una miniera d’oro, non ci sono mai mancati i guadagni, ma è arrivata l’ora di metterci un punto. È stata una decisione sofferta, lasciare un luogo che è stato la mia vita e quella di mia mamma. Qui ci abbiamo messo cuore, tempo, sorrisi, lacrime e tanta passione».

La storia del salone comincia nel 1948, quando Ebe, insieme a sua sorella, accoglieva le prime clienti direttamente a casa. La formazione a Torino presso la sede L’Oréal le permise di affinare la tecnica e la professionalità, fino all’apertura del negozio in via Bertola. «Fin da bambina gironzolavo tra spazzole e phon, osservando mia mamma lavorare - ricorda con un sorriso Angelica -. Ho iniziato ufficialmente a 18 anni, dopo il diploma all’Einaudi, e da allora non ho mai smesso, sono trascorsi 44 anni. Di giorno venivo qui e la sera frequentavo l’Accademia. Ho imparato tutto da mamma: ascoltare i clienti, capire i loro desideri, essere presenti».

Ogni angolo del salone custodisce memorie e storia. «Queste quattro mura sono state la casa di tutte noi lavoranti: ci abbiamo pianto per le pene d’amore, ci siamo confrontate, siamo cresciute insieme ai nostri clienti, abbiamo condiviso gioie e dolori, abbiamo visto nascere e cambiare le mode. È sempre stato un luogo di vita, prima ancora che un luogo di lavoro».