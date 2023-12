Rimini. Chiude Casadei, storico negozio di calzature in corso d’Augusto

Casadei chiude i battenti. È un altro pezzo di Rimini che se ne va. In tanti, complice il ponte dell’Immacolata, hanno approfittato della svendita totale per cessata attività di Casadei, in corso d’Augusto, per accaparrarsi un paio di scarpe stilose e di qualità. La titolare Wilma, però, non intende rilasciare dichiarazioni.

Il negozio riminese è stato aperto nel lontano 1982 ed è diramazione diretta dell’azienda fondata da Quinto Casadei a San Mauro Pascoli nel 1958. Anche la moglie, Flora Ricci, possedeva un’azienda analoga sotto il marchio Gridelli, e produceva scarpe da uomo. Una passione per l’artigianato che il figlio Cesare, dal 1994 direttore creativo della maison, ha respirato sin da piccolo, per poi continuare la tradizione assieme ai cugini Fabrizio e Wilma.

Proprio quest’ultima abbasserà la saracinesca a fine gennaio 2024, dopo aver superato da poco la boa dei 60 anni ma soprattutto dopo aver affrontato la perdita del marito.

Tempo di voltare pagina, avrebbe detto ad amici e parenti, per ritagliarsi una tregua dopo una vita di lavoro. Chi la conosce, racconta che si recava al negozio soprattutto di sabato, mentre per il resto della settimana seguiva il lavoro nella fabbrica-quartier generale di San Mauro che proseguirà l’attività.

Fiore all’occhiello del settore calzaturiero internazionale, Casadei vanta decine di negozi monomarca in tutto il mondo e migliaia di punti vendita.

Come aveva rimarcato Cesare in un’intervista che – nel lontano 2008 – celebrava il mezzo secolo di attività, il segreto del successo è «tenere i piedi per terra ma non smettere di sognare mentre gli ingredienti sono la passione e il credere nel proprio lavoro, avendo collaboratori che condividano gli obiettivi». Di certo non ha seguito il canto delle sirene di multinazionali pronte a rilevare un altro pilastro del made in Italy. Forse ora molti riminesi troveranno sotto l’albero un dono colmo di malinconia per l’ennesima vetrina che si spegne nel cuore della città: un paio di scarpe realizzate completamente a mano.