Rimini. Chiringuiti e sicurezza in spiaggia vertice tra forze dell’ordine e gestori

Il 22 giugno, nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini, si è tenuto un incontro istituzionale tra le forze dell’ordine e i titolari dei chiringuiti presenti sulle spiagge riminesi. L’iniziativa, voluta dal Questore Ivo Morelli, ha coinvolto Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Obiettivo dell’incontro: condividere con i gestori le principali criticità emerse dai controlli degli anni precedenti, informarli sulla normativa vigente e prevenire comportamenti non conformi. Al termine degli interventi si è sviluppato un ampio dibattito, nel quale associazioni di categoria e singoli imprenditori hanno potuto esporre direttamente le proprie istanze ai vertici delle forze dell’ordine.

L’iniziativa è stata accolta con favore e ampia partecipazione, in uno spirito di collaborazione orientato a elevare i livelli di sicurezza e migliorare complessivamente l’offerta turistica.