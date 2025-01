Rimini. Chiesa gremita per l’addio all’editore Mario Guaraldi - Fotogallery

Chiesa di Montetauro gremita per l’ultimo saluto a Mario Guaraldi, l’editore riminese che si è spento giovedì a 83 anni, appena insignito del Sigismondo d’oro. Il gonfalone del Comune accanto all’altare a testimonianza dell’affetto della città per colui che il sindaco Jamil Sadegholvaad, presente in fascia tricolore, ha definito “un grande protagonista del mondo culturale come pioniere di una editoria indipendente che ha dato un formidabile contributo allo svecchiamento intellettuale e alla diffusione popolare di testi e autori sconosciuti, dimenticati, ai margini della cultura”. Tra i familiari e gli amici più stretti, tra cui don Lanfranco, alla messa officiata dall’ex vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, l’editore Piero Meldini, la poetessa Rosita Copioli, l’ex assessore alla Cultura e direttore artistico delle stagioni musicale e lirica del comune di Rimini, Giampiero Piscaglia, l’assessore alla Cultura Michele Lari, l’imprenditore Maurizio Focchi, l’architetto Giorgio Franchini, la consigliera regionale Emma Petitti con il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè, gli artisti Roberto Paci Dalò e Dorin Mihai, Vittorio D’Agusuta, Ennio Grassi, Giorgio Giovagnoli e tutta la comunità di Montetauro nel cui cimitero Guaraldi sarà sepolto.