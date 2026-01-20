Rimini, chiedono bonifici dal numero della Questura ma è una truffa

RIMINI. Usano il numero di telefono della Questura di Rimini per tentare truffe ai cittadini. «Ci giungono diverse segnalazioni da questa mattina di tentativi di truffe da numero fisso corrispondenti al numero del centralino della Questura di Rimini con richieste di bonifici o versamenti da effettuare», avvisa la stessa Questura di Rimini. «La Polizia di Stato invita a prestare attenzione alle truffe di ogni genere; nessuna forza dell’ordine vi contatterà MAI per effettuare bonifici o pagamenti per operazioni di polizia. Non condividere mai con sconosciuti informazioni personali, password o credenziali bancarie o postali. Potreste ricevere telefonate da numeri apparentemente “credibili” come quelli di un Istituto bancario o addirittura dal centralino della nostra Questura. I truffatori, creando un senso di urgenza, tentano di indurre a compiere azioni senza possibilità di riflettere, come eseguire un bonifico o qualsiasi altro tipo di pagamento. Se avete dubbi, in ogni caso contattate il 112!».