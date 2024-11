Rimini. Chiede un caffè e ha un infarto, salvato da un cliente del bar

E’ andato al bar per prendere un caffè. Quel caffè però non l’ha mai bevuto, e se non fosse stato per il 52enne Gabriele Legnari, fresco di corso per la rianimazione cardio polmonare, lui, un uomo di 63 anni residente a Spadarolo, di caffè non ne avrebbe bevuti mai più.

Un istante dopo l’ordinazione al bancone, infatti, è stato colpito da un infarto che l’ha fatto cadere a terra con un tonfo rumoroso, urtando la testa contro uno spigolo e lasciandolo inerme sul pavimento. A salvargli la vita è stato il sangue freddo del 52enne riminese, di professione perito industriale, che dopo aver sentito le grida della barista è corso all’ingresso del locale e ha fatto il massaggio cardiaco al 63enne per almeno 15 minuti, impedendo che la morte lo trascinasse con sé nell’al di là. «Quando l’ho toccato - racconta Legnari - il cuore non batteva e lui non respirava. Stava diventando cianotico. In pratica era morto».

L’eroico salvataggio è accaduti mercoledì scorso in pausa pranzo, al bar Cecchini di Spadarolo. Poco dopo le 13, mente Legnari (che è anche una guardia zoofila e vice presidente dell’Accademia Kronos) stava pranzando con i colleghi nella saletta attigua, le grida della barista hanno squarciato l’ordinarietà di una pausa pranzo che sembrava uguale a tutte le altre.