RIMINI. Un vigile urbano dell’Unione di Comuni Valmarecchia è stato arrestato per concussione ed è ai domiciliari da venerdì 31 maggio. Avrebbe chiesto del denaro per chiudere un occhio sui controlli. L’uomo, 52 anni, residente a Rimini ma di origine campana, è stato sentito questa mattina ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’indagine è stata condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini.