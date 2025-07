Rimini. Chiama i vigili per un parcheggio irregolare, ma viene multata perchè ha un pass per disabili falso

Un episodio paradossale si è verificato sabato sera a Miramare, dove una donna che aveva personalmente contattato la Polizia Locale per segnalare auto in sosta irregolare è finita per essere sanzionata lei stessa: utilizzava un permesso per disabili contraffatto.

La segnalazione e l’intervento

La cittadina aveva chiamato la Centrale Operativa per denunciare una situazione di pericolo per la circolazione stradale in una via vicino alla Statale 16, causata da numerosi veicoli parcheggiati irregolarmente. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto per ripristinare la sicurezza stradale, hanno ispezionato gli stalli di sosta della zona. Durante i controlli hanno notato che nei due parcheggi riservati ai disabili erano presenti due auto: una senza alcun contrassegno, l’altra con quello che sembrava un permesso valido rilasciato da un comune dell’entroterra riminese.

La scoperta della contraffazione

Un esame più approfondito ha rivelato che il documento esposto era in realtà una fotocopia evidente. Utilizzando i dispositivi in dotazione, i vigili hanno identificato la proprietaria del veicolo, che risultava abitare a poche decine di metri dal luogo del controllo. Per completare le verifiche e redigere il verbale secondo l’articolo 158 del Codice della Strada, gli agenti si sono recati all’abitazione della donna. Dopo averla invitata a raggiungere la sua auto, la signora ha confessato che il contrassegno apparteneva a una parente ormai deceduta.

La protesta e la rivelazione

Nonostante l’evidenza dell’infrazione, la donna ha iniziato una discussione accesa con i vigili, lamentandosi per l’importo della sanzione ritenuto eccessivo. Durante la disputa ha rivelato di essere stata proprio lei a chiamare le forze dell’ordine per segnalare i pericoli della circolazione. La donna sosteneva di non meritare la multa, considerando ingiusto essere penalizzata dopo aver svolto quello che definiva un “servizio pubblico” nel segnalare le irregolarità altrui.

Le sanzioni inasprite

Le recenti modifiche normative hanno reso molto più severe le punizioni per questo tipo di violazioni. Il Decreto Infrastrutture n.121/2021 aveva già portato la sanzione per sosta non autorizzata negli stalli per disabili da 87 a 165 euro.

Con la Legge n.117/2024, entrata in vigore il 14 dicembre scorso, la multa è ulteriormente salita a 330 euro, accompagnata dalla decurtazione di 4 punti dalla patente. In caso di assenza del proprietario durante l’accertamento, è sempre prevista la rimozione del veicolo.