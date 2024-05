Rimini, ““Che Pizza?!” raddoppia sul lungomare: «Uno staff di giovani, hanno bisogno di stimoli»

“Che Pizza?! al mare”, con il locale dello stadio dei pirati, avrà in comune le proposte di pizza, la location accogliente, ed uno staff giovanissimo. «Nessuno supera i 25 anni», assicura Esposito. E non mancheranno le novità.

Dallo stadio del baseball di via Monaco al lungomare di Marebello. “Che Pizza?!”, la pizzeria inaugurata cinque anni fa dai fratelli Ciro e Valentina Esposito, raddoppia con una seconda apertura. «Abbiamo rilevato lo storico locale “Gianni”, gestito per trent’anni da Paolo Mulazzani - spiega il titolare Ciro Esposito -. Contiamo di aprire entro la fine del mese. Mantenendo, ovviamente, l’attività che già gestiamo».

«Che la nostra pizza è unica, e che questa seconda attività non farà altro che confermare i successi che abbiamo raccolto in questi anni. Io e mia sorella Valentina siamo nel settore fin da piccoli. Abbiamo cominciato l’attività di imprenditori sette anni fa. Da Viserba siamo approdati allo stadio dei pirati, che attualmente gestiamo insieme al locale. Un percorso in salita, non lo nego. Specie a fronte dei contenziosi con l’amministrazione. Ma posso dire che, grazie ai frutti del nostro lavoro, abbiamo cominciato a farci conoscere e apprezzare sempre di più».