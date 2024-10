Rimini, “che bello il bagno al mare in inverno”: parte un percorso di adattamento al freddo

Per i più ardimentosi, tutte le domeniche da ottobre ad aprile, a Rimini è possibile vivere l’esperienza di fare il bagno al mare anche in inverno. Il team di Fluxo, che in primavera/estate propone attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità condotta da istruttori professionisti nelle location più suggestive di Rimini, durante i mesi invernali organizza Warm Inside, un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare Winter walking (novità di quest’anno che inizia domenica 20 ottobre) e il bagno in mare, a domeniche alterne. Per info: www.warminside.it/prodotto/warm-inside-percorso-2024