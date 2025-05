Rimini, Cgil in lutto per la morte di Riccardo Giunchi

RIMINI. La CGIL di Rimini piange la scomparsa di Riccardo Giunchi, figura storica del sindacato riminese, spentosi domenica 18 maggio. Giunchi, che aveva da poco lasciato per motivi di salute l’incarico di Segretario generale della FILCTEM CGIL Rimini, vantava una lunga e significativa militanza sindacale all’interno della CGIL.

Il suo percorso in CGIL Rimini era iniziato nel 1997 tra i metalmeccanici della FIOM, dopo un’esperienza come delegato sindacale in SCM. Nel corso degli anni, Giunchi ha ricoperto ruoli di rilievo in diverse categorie del sindacato: è stato Segretario generale dei postelegrafonici dell’SLC CGIL a partire dal 2004, per poi entrare nella segreteria della FILLEA CGIL dal 2008 al 2011, dove già operava come funzionario. Successivamente, ha guidato la FILCAMS CGIL.

Dal 2023, Riccardo Giunchi era alla guida della FILCTEM CGIL Rimini, il sindacato che rappresenta i lavoratori dei settori energia, tessile e chimico della provincia.

«Alla famiglia di Riccardo Giunchi vanno le condoglianze di tutta la CGIL di Rimini», si legge in una nota del sindacato, «con il ricordo di un compagno da sempre impegnato sindacalmente e politicamente, e sempre dalla parte dei più deboli e della giustizia sociale».

I funerali si terranno mercoledì 21 maggio alle ore 15.30 presso il Santuario Madonna di Casale, situato in via Vecchia Emilia n.533 a Santarcangelo di Romagna.