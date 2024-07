Rimini, “Cerimonia dei traguardi”: ecco i 203 studenti premiati - Gallery

Sono stati 203 gli studenti riminesi, provenienti da 13 diversi istituti scolastici, ad essere premiati ieri sera dall’amministrazione comunale di Rimini , nella cornice dell’arena Francesca da Rimini, all’interno della “Cerimonia dei traguardi”. Una nuova concezione, consolidata oramai negli ultimi anni, per quella che era già conosciuta negli anni precedenti come “cerimonia dei cento”, facendo riferimento al voto massimo ottenuto nell’esame di maturità. Il traguardo non è più solo il voto, ma l’impegno per completare il percorso, e per questo ad essere premiati non sono solo coloro che hanno ottenuto 100, ma anche tutti quelli hanno dimostrato un particolare impegno, nonostante condizioni non sempre facili, individuati dai singoli istituti. La cerimonia è stata curata per l’Amministrazione comunale dalla vicesindaca con delega alle politiche educative, Chiara Bellini, che ha consegnato alle premiate e i premiati una lettera a nome suo e del sindaco Jamil Sadegholvaad.