Rimini, cerca su Facebook una ragazza conosciuta 40 anni fa in Riviera

Cerca la ragazza conosciuta a Rimini 40 anni prima. Al cuore, si sa, non si comanda e nonostante ne sia passata di acqua sotto ai ponti, Guido Caretti quella ragazza conosciuta in Riviera non l’ha mai dimenticata. «Faccio un tentativo disperato - riconosce il 64enne bolognese di San Giovanni in Persiceto - ma dicono che il mondo è piccolo». Tutto risale all’agosto del 1984 quando conosce in spiaggia Paola, una 17enne che a Brescia, sua città d’origine, studia per divenire infermiera. Quell’estate aveva scelto l’hotel Gaston di Rivabella, come meta per le vacanze, da trascorrere assieme al padre, che militava nella guardia di finanza.

«Uscimmo un paio di sere, - ricorda Guido - poi non ci rivedemmo finché lei caricó le valigie sulla Fiat 131».

Nella fretta non si scambiano gli indirizzi e l’hotel risponde picche alle richieste del giovane. Lui non si arrende ma cercarla tra gli studenti di Brescia è un altro buco nell’acqua. «Sono passati solo 40 anni - conclude Guido - che volete che sia?».