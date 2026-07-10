Rimini. Cerca il marito con la Publiphono, ma scopre che è morto in mare

Un drammatico incidente si è consumato nella giornata di ieri sulla spiaggia di Rimini, all’altezza del bagno 126, dove un turista di 74 anni originario di Pianoro, nel Bolognese, ha perso la vita a causa di una sindrome da annegamento. L’anziano era entrato in acqua per un bagno quando è stato colto da un improvviso malore che gli ha fatto perdere i sensi.

Il bagnino di salvataggio, accortosi immediatamente della situazione, è intervenuto per recuperare l’uomo e riportarlo a riva. Sulla battigia sono iniziate subito le manovre disperate di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario del 118 accorso d’urgenza sul posto. Nonostante i lunghi tentativi di salvargli la vita, alle 12:36 il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. A rendere ancora più dolorosa la vicenda è stato il drammatico momento del ritrovamento: la moglie dell’uomo, non vedendolo rientrare sotto l’ombrellone, si era rivolta alla PubliPhono per lanciare un annuncio di ricerca, scoprendo solo successivamente la tragica realtà di quanto accaduto a pochi metri da lei.