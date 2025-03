Rimini, cerca di uccidere il marito col veleno per topi: condannata a 10 anni

Un progetto omicida andato a vuoto è culminato con la condanna a 10 anni di reclusione per aver tentato di uccidere il marito col topicida. Questa mattina si è celebrata la sentenza di primo grado in processo con rito abbreviato per una donna moldava di 48 anni. La donna avrebbe tentato un po’ alla volta di uccidere il marito come si fa con i topi, ossia col veleno mescolato nel cibo. La vicenda era emersa a causa dei continui ricoveri del marito per forti emorragie che avevano insospettito i medici dell’Ospedale Infermi.

Il pubblico ministero Luca Bertuzzi, al termine della sua requisitoria aveva chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per tentato omicidio e il gup Raffaella Ceccarelli ha accolto in toto la tesi dell’accusa, condannando la donna anche al risarcimento della parte offesa con 31 mila euro.