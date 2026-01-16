Rimini, cerca di scassinare un negozio, la polizia lo sorprende con il coltello nel cestino della bici e viene arrestato

La Polizia di Stato di Rimini, nelle prime ore del mattino di oggi, 16 gennaio, ha tratto in arresto un italiano pluripregiudicato per tentato furto aggravato e porto d’armi per cui non è ammessa licenza.

Poco dopo le 4, le Volanti venivano inviate in Viale Pascoli presso un’attività commerciale, in quanto una donna dello stabile segnalava rumori sospetti. Gli agenti precipitatisi sul posto, acquisivano informazioni dalle persone del palazzo, riguardo un uomo visto entrare ed uscire dal locale sottostante la loro abitazione e poco dopo darsi alla fuga. L’individuo, appena visti i poliziotti, iniziava a correre, ma veniva subito raggiunto e bloccato.

A seguito di perquisizione gli veniva trovata una torcia, molto probabilmente utilizzata per ricercare della merce o denaro da asportare ed un coltello nel cestino della bicicletta da lui indicata ed utilizzata. Successivamente si rinveniva anche uno scalpello in metallo compatibile con i segni di effrazione constatati.

Inoltre, veniva contattato il proprietario del locale che confermava le rotture dei lucchetti ed i segni di effrazione nella porta d’ingresso. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva condotto in Questura e tratto in arresto, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna. Inoltre, essendo già gravato da numerosi reati, soprattutto contro il patrimonio, nei confronti del soggetto veniva disposta la misura di prevenzione amministrativa dell’Avviso Orale del Questore, da parte dell’Ufficio Anticrimine della Questura.