Rimini, cerca di rubare uno scooter: donna lo filma e lo fa arrestare

Cerca di rubare uno scooter Scarabeo Aprilia in via Euterpe, nei pressi del Garden Sporting Center, forzando il cilindretto bloccasterzo e collegando i fili per l’accensione del motorino. Il bloccadisco installato però manda quasi subito all’aria il suo piano, permettendogli di fare soltanto pochi metri. Così abbandona lo scooter per strada, senza però rendersi conto che mentre si trovava in sella al motorino è stato filmato con lo smartphone da una testimone.

Riconosciuto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rimini intervenuti a seguito della segnalazione della donna, il responsabile è stato rintracciato su una panchina vicina alla fermata dell’autobus e arrestato senza comunque opporre resistenza. Anzi, prima di essere portato in caserma ha anche indicato ai militari il punto esatto in cui aveva abbandonato il mezzo, di fatto poco lontano da dove l’aveva rubato.

A finire in manette nel pomeriggio di martedì un 22enne residente in provincia di Novara, accusato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, in quanto per portare via lo scooter ne ha danneggiato la scocca.

Processato ieri per direttissima, per lui la giudice Margherita Brunelli dopo la convalida dell’arresto ha disposto il divieto di dimora nel territorio della provincia di Rimini. Non accolta, quindi, la richiesta della Procura, che per il 22enne aveva invece chiesto la custodia cautelare in carcere visti anche i suoi precedenti specifici. In aula il giovane, difeso dall’avvocata Silvia Nicolini, si è scusato dichiarandosi dispiaciuto dell’accaduto. La prima udienza del processo si terrà a metà settembre.