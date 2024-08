Rimini, cerca di rubare un monopattino a suon di pugni: arrestato

Domenica scorsa la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo per il reato di tentata rapina impropria. Nello specifico, verso le 9.30, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico veniva inviata nei pressi del lungomare zona Miramare in quanto un richiedente riferiva di avere avuto a che fare con un giovane che poco prima aveva tentato di asportare un monopattino elettrico.

La vittima riferiva che, nella mattinata, mentre si trovava all’interno del suo hotel intento a lavorare, notava un intruso, straniero, che, dopo essere uscito dal locale della dispensa, si stava allontanando prelevando un monopattino elettrico; accortosi del fatto, gli chiedeva la restituzione ma il giovane lo colpiva con un pugno al volto, per darsi alla fuga. La vittima cominciava ad urlare per attirare l’attenzione degli altri suoi colleghi.

Arrivati sul posto i poliziotti notavano tre persone che trattenevano con non poca fatica un uomo che stava tentando di darsi alla fuga; gli agenti si avventavano sullo straniero che iniziava a colpire anche loro, quindi procedevano ad applicare le manette di sicurezza. I poliziotti procedevano all’arresto per il reato di tentata rapina impropria con successiva traduzione in carcere.