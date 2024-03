Rimini cerca baywatch per le spiagge libere per due stagioni

RIMINI. Il Comune di Rimini cerca baywatch per le spiagge libere e ha pubblicato l’avviso di indagine di esplorativa per l’affidamento del servizio per le stagioni balneari 2024-2025-2026. Nel dettaglio, la procedura dell’amministrazione punta a individuare un soggetto in grado di garantire il servizio di assistenza alla balneazione per il periodo di due stagioni balneari, per quest’estate e la prossima, eventualmente prorogabili fino al 2027. La durata del servizio va dall’ultimo weekend di maggio sino al secondo weekend di settembre, e poi ancora al terzo weekend di settembre di ogni anno, così come previsto dall’ordinanza balneare regionale. Il servizio deve essere garantito in quattro tratti di spiaggia libera: due postazioni nella zona di Piazzale Boscovich, una nella zona limitrofa al Talassoterapico a Miramare, e una postazione nella zona Marano. I requisiti richiesti sono: avere svolto l’attività di salvamento in mare nei tre anni precedenti (dal 2021 al 2023) con un fatturato minimo annuale di almeno 80.000 euro, oltre agli altri requisiti previsti dalla normativa. Il valore stimato dell’appalto a base di gara per lo svolgimento di tutti i servizi, per il periodo di due anni, ammonta dunque a 228.000 euro. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse alla successiva procedura negoziata entro le 12 dell’11 aprile.