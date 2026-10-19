Rimini, centinaia di pellegrini a Loreto con il vescovo Nicolò

Centinaia di pellegrini della Diocesi di Rimini si sono ritrovati domenica 18 ottobre al Santuario di Loreto per il secondo pellegrinaggio diocesano, un appuntamento che, dopo l’esperienza del Giubileo, si avvia a diventare una tradizione per la Chiesa locale. Coincidendo con la Giornata Missionaria Mondiale, l’evento ha visto la partecipazione di parrocchie, associazioni e circa venticinque sacerdoti, accolti dall’arcivescovo di Loreto monsignor Fabio Dal Cin e guidati dal vescovo Nicolò Anselmi.

La giornata si è snodata tra momenti di preghiera, confessioni e la recita del Rosario, culminando con la Messa in Basilica. Al centro delle intenzioni l’invocazione per la pace nel mondo, raccogliendo l’invito rivolto ai riminesi da papa Leone XIV, e l’affidamento a Maria delle comunità e dei missionari. Il vescovo Nicolò ha sottolineato come la Casa di Loreto ricordi le radici dell’annuncio cristiano nel quotidiano, invitando a riscoprirsi parte di una Chiesa unita oltre i confini delle singole parrocchie. Sentimenti condivisi anche da don Giuseppe Tognacci, che ha evidenziato il clima di accoglienza e ristoro spirituale vissuto dai fedeli. Forte del successo di questa adesione, la Diocesi ha già confermato il pellegrinaggio a Loreto anche per la terza domenica di ottobre del prossimo anno.