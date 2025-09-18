Rimini, cavi elettrici esposti e non protetti: chiusa una discoteca

Chiusa una discoteca per un impianto elettrico potenzialmente pericoloso. I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Rimini e del Nucleo Operativo - Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia hanno intensificato i controlli nel settore dei pubblici esercizi finalizzati. Nell’ultima settimana sono state controllate due imprese di Rimini, una ditta a Riccione e due ditte a Misano Adriatico risultate irregolari. I controlli hanno portato alla luce numerosi violazioni relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei confronti di una di queste è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale.

È stata sospesa temporaneamente una discoteca per grave inosservanza delle norme attinenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quali l’utilizzo di un impianto elettrico con cavi di tensione esposti e non protetti. Le criticità riscontrate sono state risolte e successivamente è stato revocato il provvedimento di sospensione.