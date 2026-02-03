Rimini, causa ordigno stop al Metromare tra aeroporto e stazione ferroviaria

RIMINI. A causa del rinvenimento del presunto ordigno di natura non ancora accertata in prossimità della stazione ferroviaria di Rimini e nelle vicinanze del tracciato del Metromare, sono in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine e per consentire lo svolgimento delle operazioni di accertamento, il servizio Metromare è temporaneamente interrotto nel tratto compreso tra Rimini Station e Miramare Airport, in entrambe le direzioni. Il servizio è regolarmente attivo tra le fermate Marano e Riccione Station e viceversa. Per gli spostamenti nelle tratte interessate dall’interruzione, gli utenti possono utilizzare le linea autobus 11 e 124. Nel comunicare la notizia Start Romagna spiega che fornirà tempestivi aggiornamenti non appena il servizio potrà essere ripristinato.