Rimini. Caso Serpieri, i docenti replicano alla preside: “Non ha mai voluto il dialogo”

Non cessa il braccio di ferro tra Francesca Tornatore, dirigente del liceo Serpieri di Viserba sino al prossimo 31 agosto, e una fetta di docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), studenti e famiglie. Neanche col trasferimento della preside, previsto da settembre nell’istituto comprensivo di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. «Sentiamo il dovere – spiega in una nota parte del personale docente (e non) - di offrire un quadro ben diverso da quello descritto dalla preside sulle colonne de Il corriere Romagna». Colonne in cui Tornatore spiegava di aver sempre mantenuto aperta la porta della presidenza, ma di aver visto calare nei mesi gli ingressi dei tanti che hanno preferito altri canali, «più sensazionalistici» per affrontare eventuali questioni. Sempre la preside ha spiegato che molti dei progetti e viaggi «sono stati bloccati perché il consiglio di istituto non ha approvato il programma annuale».