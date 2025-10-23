Rimini. Caso Pierina, ammessi “solo” 95 testimoni. I figli della vittima saranno i primi a parlare

Netta sfoltita al numero dei testimoni ammessi al processo sul caso Pierina. Dei 149 nomi iniziali, “solo” 95 sono stati ammessi dal giudice a raccontare dinanzi alla Corte d’assise i fatti e le nozioni di cui sono venuti a conoscenza che potrebbero influenzare le sorti dell’operazione di ricerca della verità. Rispondere alla domanda “chi ha ucciso Pierina?” richiederà sicuramente del tempo.

Intanto, nell’attesa della prossima udienza, fissata per il 10 novembre, le parti in causa si preparano a veder sfilare i primi testimoni. Con ragionevole probabilità si tratterà dei parenti stretti di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio in via Del ciclamino. I primi a comparire davanti alla Corte dovrebbero dunque essere i figli: Giuliano, Giacomo e Chiara Saponi, allo scopo di conferire un “ritratto” della vittima, delle sue abitudini e delle rete di rapporti familiari e sociali intessuti dalla donna.

ra il centinaio scarso di testimoni ammessi ne figurano almeno una quarantina comuni tra accusa e difesa. Tra questi, al momento, non figura il nome di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina ed ex amante dell’imputato Louis Dassilva. Il Tribunale si è infatti riservato sulla facoltà di ammettere la donna tra i testi: la sua versione dei fatti, del resto, dovrebbe essere già stata resa nel lunghissimo incidente probatorio che ha avuto luogo la scorsa estate.

Tra i nomi più noti della vicenda che da oltre due anni intriga l’Italia intera ci sono anche quelli di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva ed ex amica di Manuela, la criminologa Roberta Bruzzone, nel pool difensivo dell’imputato, e il criminologo Ezio Denti, che solo inizialmente prese le difese dell’imputato (quando ancora il fronte Bianchi-Bartolucci- Dassilva non si era spaccato). Spazio anche per i vicini di casa, gli agenti di polizia giudiziaria, i pubblici ufficiali e i consulenti.

