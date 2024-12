Rimini, Caso Metro, la Cgil: «La battaglia va avanti»

RIMINI. La chiusura del negozio Metro di Rimini, previsto dalla proprietà per la fine dell’anno, verrà prorogata al 2025 per “consentire il regolare svolgimento delle procedure di Legge”. Ma i sindacati non hanno nessuna intenzione di darsi per vinti.

Sono coinvolti oltre 40 dipendenti tra diretti e indiretti e «la battaglia sindacale per rivendicare la continuità occupazionale va avanti», conferma la Filcams-Cgil di Rimini che finora non ha ritenuto opportuno coinvolgere studi legali. Entro le prossime settimane, conclude il sindacato, dovrà essere convocato il tavolo ministeriale e al momento non sono escluse ulteriori azioni di mobilitazione a sostegno della vertenza.