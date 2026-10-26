Rimini, caso Falchi: sospesi gli otto agenti indagati

È arrivata nel tardo pomeriggio di sabato, a oltre una settimana dall’interrogatorio durato circa undici ore, la decisione della gip Raffaella Ceccarelli sulle misure interdittive chieste dalla Procura per gli otto agenti del Nucleo Falchi della Polizia locale di Rimini, indagati a vario titolo per falso ideologico, calunnia, violenza privata e lesioni personali. La giudice ha sciolto le riserve e accolto la richiesta, disponendo la sospensione dal pubblico servizio per tutti gli indagati, già assegnati ad altre mansioni. E questa mattina, lunedì 26 ottobre, il Comune di Rimini ha recepito il provvedimento disponendo la sospensione.