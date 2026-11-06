Rimini, caso Falchi: si dimette il Comandante della Polizia Locale

Caso Falchi: si dimette il Comandante della Polizia Locale di Rimini. Andrea Rossi sarà sostituito da Fabio Mazzotti. Lo annuncia il Comune in una nota: “Il Comandante della Polizia locale, dott. Andrea Rossi, ha formalmente comunicato la decisione volontaria di rinunciare a ricoprire l’incarico di Dirigente del Settore Polizia Locale di Rimini con decorrenza 9 novembre 2026. La decisione, scrive Andrea Rossi, è motivata dal voler garantire in questa delicata fase la massima serenità possibile al lavoro del Comune di Rimini, degli appartenenti al Corpo della Polizia locale e degli inquirenti, a seguito dei fatti che nelle ultime settimane hanno interessato alcuni operatori del Corpo, generando anche echi mediatici”.

“L’amministrazione comunale di Rimini - continua la nota - ringrazia Andrea Rossi per il prezioso, generoso e costante impegno prestato a servizio della città e della comunità locale. L’amministrazione comunale di Rimini confida che in tempi rapidi le indagini facciano piena luce sui fatti contestati, anche a tutela della onorabilità del Corpo della Polizia locale e del Comune di Rimini. A ricoprire il ruolo di dirigente ad interim del Settore Polizia locale di Rimini sarà chiamato, a partire dal 9 novembre 2026, il dottor Fabio Mazzotti”.