Rimini, caso Ausl, premi ai dirigenti, infermieri indignati: “Nei reparti manca pure la carta igienica”

«I premi da 100mila euro ai vertici dell’Ausl Romagna? A noi infermieri chiedono di stringere la cinghia e manca persino la carta igienica». Non si placa la bufera per i super compensi riservati ai dirigenti dell’Azienda sanitaria romagnola che in totale ammontano a 107.861 euro per il raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’anno in corso. La somma, siglata con un provvedimento del 26 agosto scorso, è così ripartita: 37.306 euro al direttore generale, 29.845 euro ciascuno al direttore sanitario e al direttore amministrativo. Cifre a cui si aggiungono 10.863 euro destinati ai componenti del Collegio sindacale dell’azienda, a titolo di compensi accessori relativi alla medesima procedura.

