Rimini. Case popolari, affitti non pagati per 2,5 milioni di euro in tre anni

Affitti non pagati per 2 milioni e mezzo di euro. In soli tre anni. E’ l’ammontare della morosità che gli inquilini delle case popolari e di edilizia residenziale sociale dell’Acer hanno accumulato nell’ultimo triennio. Costringendo l’Azienda casa Emilia Romagna di Rimini ad attivare i relativi procedimenti giudiziari. «Seppur in calo di 100 mila euro nel 2024 rispetto al 2023, i debiti che molti locatari hanno con l’ente restano alti – sottolinea Claudia Corsini, presidente provinciale Acer -. A dimostrazione di come la crisi stia pesando fortemente sulle fasce più deboli della popolazione. Proprio per questo prima di attivare le azioni di sfratto li avvertiamo del debito, attraverso la costituzione di messa in mora, sollecitiamo loro colloqui e accordi fino alla proposta di rateizzare il pregresso. Dopodiché, ma solo dopo vari tentativi d’intesa falliti, procediamo con gli sfratti. Che sono un obbligo, visto che le morosità, nel 2024, hanno toccato quota 824.863 euro, nel 2023, 933.311 euro, e nel 2022, 754.454 euro».

La situazione preoccupante

Numeri che denunciano una situazione preoccupante. Su un totale di 2.299 alloggi Erp ed Ers affittati nel territorio riminese (258 a stranieri: l’11,2%), nel 2024 sono state 599 le costituzioni di messa in mora per altrettanti inquilini (con 136 accordi di rateizzazione); furono 457 nel 2023 (47 rateizzazioni) e 316 nel 2022 (45). Tentativi d’intesa che, lo scorso anno, si sono conclusi, dopo 740 telefonate di sollecito e colloqui, con 34 messe in mora, 54 piani di rientro concordati, 27 sfratti per morosità avviati e 7 eseguiti. Numeri simili nei due anni precedenti. Nel 2023, dopo 680 telefonate di sollecito e colloqui, l’Acer mise in mora 41 inquilini morosi, attivò 46 piani di rientro concordati e iniziò 13 procedimenti di sfratto di cui 5 eseguiti. Mentre nel 2022, al termine di 710 telefonate di sollecito e colloqui, optò per 42 messe in mora, 25 piani di rientro concordati, 26 azioni di sfratto di cui 5 eseguite.