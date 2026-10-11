Rimini. Casa svaligiata a Marina Centro, rubati orologi e contanti

Le immagini della videosorveglianza mostrano solo sagome scure in movimento, ma le indagini dei carabinieri sono già a pieno ritmo. È caccia aperta alla banda che ha svaligiato una dimora di viale Regina Elena, appartenente a un operatore turistico della zona.

I fatti si sono svolti all'inizio della serata di venerdì. Sfruttando il momento in cui l'immobile era vuoto, i malviventi sono penetrati all'interno arrampicandosi e scardinando una finestra nell'arco orario tra le 18:30 e le 20. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro le stanze, portando via argenteria, diversi orologi di alto valore e un consistente quantitativo di denaro contante per una cifra complessiva che si preannuncia cospicua, seppur non ancora quantificata nel dettaglio.

L'allarme è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, insospettiti da strani movimenti attorno alla proprietà. Avvertiti immediatamente, i padroni di casa hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per i sopralluoghi di rito.

Oltre alle registrazioni dell'impianto privato, che al momento ritraggono solo ombre indistinte, i militari dell'Arma stanno esaminando i filmati dei varchi stradali lungo l'intera arteria di Marina Centro per tracciare il percorso seguito dai ladri durante l'incursione e la successiva fuga.