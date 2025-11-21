Rimini, Casa Natale riapre sabato 29 novembre

Riapre Casa Natale. E la porta che si spalanca alla solidarietà si trova sempre al numero 11 di Corso Giovanni XXIII, a Rimini. L’appuntamento è per sabato 29 novembre, alle ore 15, alla presenza del vescovo Nicolò. Casa Natale è uno spazio informativo, un luogo di incontro ma anche un’occasione di autofinanziamento per sostenere i missionari della Diocesi di Rimini, il posto dove trovare qualche idea vintage e occasioni per i regali solidali. Libri, quadri, giocattoli, bigiotteria, oggettistica, abbigliamento: tantissimi materiali raccolti negli ultimi mesi dal Campo Lavoro Missionario e che si potranno portare a casa con una offerta minima consigliata. Ad accogliere i visitatori nello spazio di informazione, ci saranno le volontarie e i volontari, che potranno raccontare delle missioni sostenute in più di 40 anni di iniziative solidali e condividere i valori dell’associazione, quali economia solidale, riutilizzo delle risorse e nuovi stili di vita. Casa Natale sarà aperta tutti i giorni, dal 29 novembre al 6 gennaio, con orario 9.30-12.30 e 15.30-19.30. Unici giorni di chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2026. Si ringraziano le famiglie Venturi e Pezzoli per la cortese ospitalità. Infoline, e-mail: segreteria@campolavoro.it. WhatsApp: 353-4328996.