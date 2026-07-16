Rimini. Casa acquistata con abusi edilizi nascosti: venditori condannati a pagare 54mila euro

Credeva di aver acquistato la casa dei suoi sogni, ma quando ha presentato una pratica edilizia per effettuare alcuni interventi ha scoperto una lunga serie di abusi edilizi e difformità urbanistiche mai dichiarati al momento della vendita. La vicenda è arrivata davanti al Tribunale di Rimini, dove il giudice Fabrizio Melucci ha condannato i venditori a corrispondere all’acquirente 53.900 euro di risarcimento danni, riconoscendo che le irregolarità avevano ridotto il valore e la commerciabilità del’immobile.