Premio Franco Fossati 2025. Primo classificato il volume: Edgar P. Jacobs di Bruno Caporlingua, Mauro Giordani, Giovanni Librando, Editore Anafi, Reggio Emilia, 2025. Menzione speciale alla pubblicazione: Sergio Bonelli/Guido Nolitta - L’editore narratore di Gianni Bono, Bonelli Editore, Milano, 2024.

Premio fede a strisce 2025 a Marie Malcur, Olivier Malcur, Marco Greselin per Pier Giorgio Frassati. Verso l’alto, Effatà Editrice, 2025. Menzione speciale a Luca Salvagno autore di Fra’ Mignolo. Andiamo! Una favola extraurbana, Messaggero dei Ragazzi n. 1109, giugno 2025.

Premio Cartoon junior a Trash di Atelier Caméléon (Belgio); premio Cartoon kids - iunior tv a The Lonely Gargoyle di Alex Freeman, Annie Hessel, scuola Ringling College of Art and design degli Stati Uniti; Premio Cartoon club per l’ambiente a Ogm Travels di Alessandro Belli, prodotto da Studio Campedelli in collaborazione con Rai Kids (Italia)

Premio Cartoon club 2025 a Charbon de Terre di Bastien Dupriez (Francia).

Premio signor Rossi a It Happened in the Morning di Sofia Osipova dell’Università statale di Cinema e tv di San Pietroburgo (Russia)