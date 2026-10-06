Rimini, carta “Dedicata a te”: i beneficiari sono 1.501

Sono 1.501 le carte “Dedicata a te” assegnate dal Comune di Rimini per le annualità 2026-2027, con il relativo contributo di 500 euro. Dal 15 ottobre sarà pubblicato l’elenco beneficiari. L’Inps, spiegano da Palazzo Garampi, ha individuato le famiglie beneficiari sulla base dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 24 giugno 2026 scorso, per cui i cittadini interessati non hanno dovuto presentare alcuna domanda. Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità previsti dalla normativa, negli esercizi commerciali aderenti. I beneficiari per la prima volta riceveranno dal Comune una comunicazione individuale contenente le informazioni necessarie per il ritiro della carta begli uffici postali abilitati. Per chi ha già ricevuto la Carta nelle precedenti annualità, sarà ricaricata secondo le modalità previste per la nuova annualità. La carta sarà utilizzabile dal 4 novembre e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro e non oltre il 16 dicembre. L’importo per l’annualità 2027 sarà erogato dal mese di aprile 2027. Le somme accreditate ai beneficiari devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 10 ottobre 2027.