Rimini, carta “Dedicata a Te” 2025: ecco i beneficiari

E’ stata pubblicata la lista dei beneficiari della carta “Dedicata a Te” 2025 per i residenti del Comune di Rimini. L’elenco dei beneficiari viene stilato dall’INPS e trasmesso ai singoli Comuni, i quali provvedono alla pubblicazione e alla comunicazione.

L’elenco, anonimizzato per codice di protocollo ISEE, è pubblicato sul sito alla pagina https://www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/lista-beneficiari-carta-dedicata-te

Le liste sono pubblicate, oltre che sul sito del comune di Rimini, anche in cartaceo presso la Portineria della Direzione servizi sociali in via Ducale, 7 oltreché presso l’URP in piazza Cavour 29.

Le carte assegnate al Comune sono n.1472 e i relativi beneficiari sono stati selezionati da Inps sulla base dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 luglio 2025.

I beneficiari riceveranno una nota da parte del Comune con la quale verrà comunicato il numero della carta fornito da Poste Italiane.

Con la comunicazione del Comune, i beneficiari potranno recarsi presso qualsiasi ufficio postale per ritirare la carta fisica precaricata con 500 euro spendibili solo per acquisti alimentari.

Chi aveva negli anni passati già ricevuto la carta e figura nuovamente tra i beneficiari 2025 non dovrà sostituirla, ma potrà utilizzare la vecchia carta che verrà ricaricata dalle Poste.

Coloro i quali, pur avendo già ricevuto la carta ma questa risultasse smarrita, potranno richiedere il duplicato alle Poste presentando la nota ricevuta dal Comune.

Per non perdere la somma accreditata, sarà indispensabile effettuare, pena decadenza dal beneficio, almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2025 ed utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.