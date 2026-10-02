Rimini, caro energia, il consiglio di Sgr: “Per resistere, meglio i contratti a tariffa fissa”

“Prediligere i contratti a tariffa fissa”. È il consiglio di Sgr in mesi in cui i costi dei consumi sono sulla bocca di tutti, con legittima preoccupazione dei cittadini: “Un consiglio fondamentale - sottolinea Sgr - ci sono due voci che rappresentano concretamente le offerte, il costo della materia prima e il costo di commercializzazione. Tutti gli altri sono oneri contenuti nelle proposte di ogni fornitore. Sono solo queste due a determinare la qualità dell’offerta. La mole e la qualità di notizie e di informazioni commerciali non aiutano la conoscenza. Noi restiamo fermi ad una politica commerciale chiara: vantaggi per i clienti del territorio e non offerte generali; la rinuncia a comunicare percentuali di sconto che spesso è semplice verificare sono solo una forma semplicistica e talvolta poco chiara”.