Rimini, carne di agnello non sicura verso Pasqua: oltre 50 chili sequestrati e distrutti, multe per 1.500 euro

Proseguono i controlli a tutela del consumatore in vista delle imminenti festività pasquali. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini hanno condotto una mirata attività di controllo presso alcuni ristoranti della riviera romagnola. L’operazione congiunta ha permesso di riscontrare irregolarità sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. Le verifiche hanno portato all’emissione di sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro.

L’intervento più significativo ha riguardato il sequestro amministrativo e la distruzione di oltre 50 chilogrammi di carne di agnello. Il prodotto, destinato al consumo finale in un periodo di alta richiesta, è risultato privo di qualsiasi indicazione utile a risalire alla filiera d’origine, e per questo motivo è stato giudicato non sicuro per i consumatori. L’azione di vigilanza dei Carabinieri Forestali e del personale Ausl Romagna, proseguirà con intensità per tutto il periodo delle festività, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.