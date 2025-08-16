Rimini, carambola fra un pullman e tre auto nei pressi dell’aeroporto

RIMINI. Carambola tra quattro mezzi questa sera a due passi dall’aeroporto “Fellini”, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un pullman del trasporto pubblico e tre auto. Dalle prime ricostruzioni, intorno alle 21, il pullman per cause ancora da accertare si sarebbe scontrato con le tre vetture all’altezza del semaforo posizionato nei pressi dell’aeroporto. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Rimini e i sanitari del 118 con un’ambulanza. Non ancora chiara la dinamica, ma secondo quanto trapelato dalle forze dell’ordine ci sarebbero dei feriti ma fortunatamente non gravi.