Rimini, carabiniere accompagna la figlia a scuola e arresta un ladro

RIMINI. Un carabiniere fuori servizio accompagna a scuola la figlia e arresta un ladro. I fatti sono successi a Rimini. Un carabiniere della Compagnia di Rimini, libero dal servizio, stava accompagnando la figlia a scuola, posteggiando l’auto sulla pubblica via. Lasciata la bimba, nell’accingersi a riprendere il veicolo dopo pochissimi minuti, ha sorpreso un uomo all’interno del mezzo che, resosi conto di essere stato scoperto, cercava di

dileguarsi dandosi a precipitosa fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento però il militare, coadiuvato anche da pattuglie intanto allertate tramite Centrale Operativa, riusciva a bloccare il presunto autore del reato. L’autore, risultato un 29enne di origini marocchine gravato da precedenti di polizia, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso degli effetti personali e di denaro appena asportato dall’abitacolo.

La refurtiva asportata è stata immediatamente restituita e l’uomo, dichiarato in stato di arresto nella flagranza di reato per furto aggravato, espletate le formalità, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Rimini. L’indomani l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Rimini che ha fissato l’udienza per il mese di marzo.