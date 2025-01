Rimini, Capossela dedica il concerto a Benvegnù, il cantante morto ieri aveva suonato anche in favore degli alluvionati

RIMINI. Aveva tanti legami con la Romagna Paolo Benvegnù, il cantautore morto all’improvviso ieri a 59 anni. Ieri a Rimini Vinicio Capossela ha voluto dedicargli il concerto di Capodanno. Benvegnù, che nel 2024 aveva vinto il premio Tenco, la sera prima era stato ospite su Rai alla trasmissione Via dei Matti n°0 condotta da Stefano Bollani e dalla riccionese Valentina Cenni. Il 16 dicembre l’artista si era esibito a Rimini al Teatro Galli ma in tante altre occasioni, da Marina di Ravenna a Cesena e Bertinoro, aveva avuto modo di esibirsi davanti al pubblico romagnolo. Non ultimo aveva collaborato al concerto “Romagna in fiore”, il 19 maggio scorso a Tredozio, per la raccolta di fondi in favore delle popolazioni alluvionate.