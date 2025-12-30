Rimini. Capodanno sicuro: le regole e i divieti

Il countdown verso il nuovo anno è ormai agli sgoccioli e, come da tradizione, anche quest’anno il Comune di Rimini ha messo in campo una serie di ordinanze per garantire che i festeggiamenti si svolgano in sicurezza e nel rispetto di tutti. Niente panico: si tratta di regole pensate per evitare problemi e permettere a chiunque di godersi la serata senza rischi.

Vetro bandito: ecco quando e dove

La questione più delicata riguarda il consumo di bevande in contenitori di vetro, una misura ormai consolidata per prevenire incidenti e situazioni di pericolo nelle zone più affollate. Già da oggi, 30 dicembre, scattano le prime restrizioni: nel centro storico e nei borghi di San Giuliano, San Giovanni e Sant’Andrea sarà vietato vendere per asporto o somministrare bevande in vetro dalle 20:00 fino a mezzanotte. Il divieto vale anche per i distributori automatici.

Ma è domani, 31 dicembre, che le regole si fanno più stringenti. Nel centro e nei borghi il divieto partirà già dalle 18:00 e resterà in vigore fino alle 6:00 del mattino del primo gennaio. Stessa cosa per Piazzale Kennedy e le aree circostanti nel raggio di 250 metri, dove però la restrizione scatterà dalle 20:00 del 31 dicembre.

Attenzione però: questo non significa che dovrete rinunciare al brindisi. All’interno dei locali o nelle aree esterne private autorizzate si potrà tranquillamente consumare bevande in vetro. Il divieto riguarda solo l’asporto, che dovrà essere effettuato esclusivamente con contenitori di plastica.

Varchi e controlli per accedere agli eventi

Per chi intende partecipare agli eventi in programma, ci sono altre regole da tenere a mente. Durante lo svolgimento delle manifestazioni sarà vietato introdurre nelle aree interessate bottiglie, recipienti di vetro o bombolette spray al peperoncino. I controlli saranno garantiti attraverso varchi presidiati collocati in punti strategici della città: Piazza Malatesta, via D’Azeglio, via Verdi, Corso d’Augusto, via Gambalunga e via Sigismondo. Da segnalare anche che in Piazza Francesca da Rimini l’accesso da via Circonvallazione sarà consentito solo in uscita.

Anche i commercianti sono chiamati a fare la loro parte: fino alle 7:30 del mattino del primo gennaio, gli esercizi non dovranno posizionare all’esterno dei locali oggetti in vetro, nemmeno se correttamente riposti nei bidoni della spazzatura.

Musica sì, ma con orari precisi

Che Capodanno sarebbe senza musica? Le ordinanze lo sanno bene e per questo nella notte di San Silvestro la diffusione di musica su tutto il territorio comunale sarà consentita fino alle 3:00 del mattino del primo gennaio. A partire dalle 3:01, però, scatta la sospensione di ogni attività rumorosa, con l’unica eccezione per i locali da ballo dotati di specifica Licenza di Pubblico Spettacolo.

Chi non rispetta queste disposizioni rischia una sanzione amministrativa, quindi meglio attenersi alle regole e godersi la festa senza pensieri.