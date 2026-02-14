Rimini capitale della birra artigianale

Sarà Rimini a incoronare domani, domenica 15 febbraio, le migliori birre artigianali italiane. Nel giorno inaugurale di Beer&Food Attraction, il quartiere fieristico ospiterà la XXI edizione di Birra dell’Anno, il concorso organizzato da Unionbirrai che quest’anno celebra anche i trent’anni della birra artigianale italiana.

I numeri dell’edizione 2026 confermano Birra dell’Anno come uno dei concorsi brassicoli indipendenti più partecipati al mondo: 212 birrifici in gara, 1.746 birre artigianali iscritte e 46 categorie in competizione. Un evento che consolida il ruolo di Rimini come punto di riferimento europeo per il mondo beverage e food service.

Giuria internazionale e degustazioni alla cieca

La proclamazione dei vincitori è in programma alle ore 15:45 nella Beer&Tech Arena, nel padiglione D3. A valutare le birre sarà una giuria d’eccezione composta da 73 degustatori provenienti da 19 Paesi, che opereranno con assaggi rigorosamente alla cieca per garantire la massima imparzialità.

Durante la cerimonia verrà proclamato il Birrificio dell’Anno, prestigioso riconoscimento assegnato al produttore che ottiene i migliori risultati in almeno tre categorie differenti. Confermati anche i premi speciali Best Collaboration Brew e Best 100% Italian Beer, quest’ultimo dedicato alle produzioni realizzate esclusivamente con materie prime coltivate in Italia.

Novità 2026: spazio alle birre analcoliche

Tra le novità di questa edizione spicca l’introduzione di una categoria dedicata alle birre low e no alcohol, con gradazione fino a 1,2%. Una scelta che rispecchia l’evoluzione del mercato e le nuove abitudini di consumo.

“Le birre analcoliche stanno conquistando spazio nel mercato e nelle scelte dei consumatori -spiega Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai -. Era necessario garantire loro una categoria autonoma e pari dignità all’interno del concorso”.

Trent’anni di eccellenza artigianale

A tre decenni dal primo fermento del 1996, la birra artigianale italiana è oggi parte integrante dell’agroalimentare Made in Italy e della cultura gastronomica nazionale, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Un settore maturo e competitivo che trova in Birra dell’Anno il suo momento simbolico di confronto e celebrazione.