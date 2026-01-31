Rimini capitale del fighting, arriva King of the ring: cento campioni e decine di incontri

Rimini capitale del fighting nazionale e internazionale. Bkb, Cage warrior e stelle dal Brasile al Palasport Flaminio Rimini si prepara a diventare il cuore pulsante degli sport da combattimento. Sabato 22 febbraio 2026, il Palasport Flaminio ospiterà King of the ring 11, un evento destinato a segnare una svolta nel panorama italiano del fighting, con il debutto ufficiale del Bare Knuckle Boxing (Bkb) targato Btf – Bareknuckle top fighters. La manifestazione coinvolgerà circa 100 atleti, provenienti da tutta Italia e, a grande sorpresa, anche stelle del fighting internazionale dal Brasile, patria storica delle arti marziali e delle Mma. Un cast di altissimo livello che garantirà spettacolo, intensità e grande valore tecnico.

Decine di incontri

Per la prima volta, ring e gabbia condivideranno lo stesso palcoscenico in un format unico, con circa 50 match tra dilettanti e professionisti nelle discipline di K1, Muay Thai, Mma e Bkb. Particolare attesa è riservata ai due match di Bare Knuckle Boxing, combattuti senza guantoni e sotto l’egida ufficiale Btf espressione del combattimento più puro e spettacolare. L’evento inizierà alle ore 14 con le gare dilettanti e si svilupperà nell’arco dell’intera giornata, accompagnando il pubblico fino alla grande serata di Gala, che culminerà alle ore 20.30 con gli incontri professionistici e i campioni più attesi. L’intera manifestazione sarà accessibile con un unico biglietto, offrendo agli spettatori un’esperienza completa e continuativa. Un ulteriore elemento di assoluto rilievo è rappresentato dal fatto che Rimini diventerà sede del prestigioso circuito Cage Warriors, una delle organizzazioni più importanti al mondo, riconosciuta come porta d’accesso alla UFC, la massima promotion internazionale delle Mma. Proprio all’interno di questo circuito salirà nella gabbia il campione Gianluca Rocca, atleta di riferimento del panorama italiano, determinato a conquistare l’ingresso nella Ufc. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il pluricampione di Thai Boxe Fabio Corelli, che insieme a numerosi partner sta curando l’organizzazione e il coordinamento dell’evento, al numero WhatsApp 392 654 1357.