L’intervento delle Guardie ecozoofile dopo la segnalazione di una forte puzza proveniente dal tetto di un’abitazione del centro ha portato a una macabra scoperta: la carcassa di un cane chihuahua in avanzato stato di decomposizione. Il proprietario si è giustificato affermando che il cane era morto di vecchiaia a 17 anni e di non avere i soldi per seppellirlo. Ma la multa per il mancato smaltimento e per non avere mai registrato il cane all’anagrafe canina gli costerà circa 10mila euro.