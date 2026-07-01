Rimini, cane abbandonato in auto sotto il sole cocente: la donna che lo aveva in custodia era in spiaggia

Un cane di piccola taglia è stato lasciato chiuso in un’auto parcheggiata sotto il sole, ieri mattina, in un’area adiacente a piazzale Fellini a Marina Centro, mentre la donna che lo aveva in custodia si allontanava per raggiungere la spiaggia. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale di Rimini, sono intervenuti anche gli operatori del canile comunale Stefano Cerni, chiamati a verificare le condizioni dell’animale.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un gruppo di cittadini, che ha notato il cane in evidente difficoltà a causa delle temperature elevate di questi giorni. L’animale si trovava all’interno del veicolo con i finestrini abbassati solo di pochi centimetri, esposto al sole in un orario, tra le 10.30 e le 11, in una giornata molto calda. La segnalazione è arrivata a una pattuglia che stava già presidiando la zona e che ha raggiunto rapidamente il luogo indicato.

Gli agenti hanno constatato che l’auto non era chiusa a chiave e hanno provveduto ad aprirla per liberare il cane, portato subito all’ombra e fatto abbeverare. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del canile Cerni, che insieme alla Polizia locale hanno accertato le condizioni di salute dell’animale, non apparso bisognoso di ulteriori cure, e ne hanno verificato l’identità attraverso la lettura del microchip.

Dagli accertamenti è emerso che la proprietaria del cane aveva affidato l’animale a una conoscente, la donna individuata sul posto. È stata proprio quest’ultima ad allontanarsi per andare in spiaggia, lasciando il cane chiuso in auto. Intorno a mezzogiorno la donna è stata rintracciata e identificata dagli agenti.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia locale, al termine dei quali verranno deferite all’autorità giudiziaria le persone coinvolte nel maltrattamento dell’animale.